Bojan priznal, da je Petro osemkrat ustrelil, a brez načrta

Preiskava zaradi ropov V priporu so Kajfeža obiskali ljubljanski kriminalisti in mu sporočili, da so proti njemu vložili tudi kazensko ovadbo zaradi sumov storitve dveh kaznivih dejanj ropa in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Oborožen s pištolo, s katero je umoril Krambergerjevo, naj bi 4. aprila vstopil v pekarno na Vodnikovi cesti. Dvakrat naj bi ustrelil v zrak in iz blagajne ukradel nekaj sto evrov. Zamaskiran in oborožen s pištolo naj bi 6. februarja obiskal tudi trgovino na Litostrojski cesti, iz katere naj bi odšel bogatejši za nekaj desetakov.