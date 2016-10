Boj za mrtvega sina ju je stal 40.000 evrov

LJUBLJANA – »S partnerjem poznava resnico. Ne potrebujeva, da nama to potrdi sodišče. Zdravniki, ki so naredili napake, naj z njimi živijo.« To so besede Zane Peci iz Radelj ob Dravi, ki se je s partnerjem Milanom Kramljakom odločila, da skoraj pet let po smrti sina Maja Kramljaka dokončno ustavi boj s sodnimi mlini. Vsa ta leta, kot nam je pojasnila, sta zapravila že okrog 40.000 evrov za sodne stroške, in ker vse kaže na to, da niti v enem primeru še kmalu ne bo epiloga, si nadaljnjih obiskov sodnih dvoran nikakor več ne moreta privoščiti. »Če bi hotela priti do konca, bi potrebovala še enkrat toliko denarja,« nam razloži Pecijeva. »Vse sva zaključila. Vse štiri postopke. To je driblanje med nami in sodišči. Če bi to prej vedela, v to ne bi šla,« nadaljuje sogovornica, razočarana nad slovenskim pravosodnim sistemom.

Njuna zgodba precej jasno kaže na to, kako pri nas, če želiš odkriti resnico in, denimo, dokazati, da je otrok umrl zaradi zdravniške napake, o čemer sta Pecijeva in Kramljak še danes prepričana, potrebuješ goro denarja. Samo za izvedenca iz tujine, kot pravi Pecijeva, bi morala na sodišču plačati 3500 evrov predujma. V takih primerih je namreč treba računati tudi na stroške prevoda medicinske dokumentacije. »A zdaj bova pa metala še enkrat toliko denarja, če pa sva že dokazala, da se je zgodila napaka. Če si finančno močen, greš lahko naprej,« opozarja Pecijeva in dodaja, da se bosta raje posvetila družini oziroma triinpolletni hčerki. »Škoda je časa in živcev,« je prepričana Pecijeva, ki je skupaj s partnerjem v tujini že poiskala priznanega nemškega zdravnika in sodnega izvedenca za intenzivno medicino in pediatrijo Thomasa Nicolaija, ki je v svojem mnenju ugotovil, da so bile pri zdravljenju dojenčka v ljubljanskem kliničnem centru storjene napake.

