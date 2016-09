Bohinjska Bistrica: v kampu se je hudo opekel otrok, odpeljal ga je helikopter

BOHINJSKA BISTRICA – Pred dnevi ob 9.59 se je v kampu Danica, občina Bohinj, otrok opekel z vročo vodo.

Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Bohinja in ga nato z dežurno ekipo GRS Brnik ter vojaškim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.