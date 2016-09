Bohinjec padel z višine, reševali so ga s helikopterjem

BOHINJ – V soboto ob 10.59 je na planini Zgornja Grintovica v Stari Fužini, občina Bohinj, občan padel z višine in se poškodoval.

Gorski reševalci iz Bohinja in dežurna ekipa gorskih reševalcev z Brnika so ga oskrbeli in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.