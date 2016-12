Bodite previdni. Ste slišali, kaj se mu je zgodilo?

NOVA GORICA – V ponedeljek ob 18.33 so policiste obvestili o drzni tatvini na Kidričevi ulici v Novi Gorici, v kateri je bil oškodovan 68-letni italijanski državljan.

Po prvih podatkih je kaznivega dejanja osumljen neznani mlajši moški. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je italijanski državljan hodil peš po Kidričevi ulici. V bližini ene od bančnih ustanov je šel mimo neznanca, ki mu je nenadoma iz rok iztrgal moško torbico (v njej je imel gotovino in dokumente) ter z ukradenimi predmeti pobegnil neznano kam.

Pri dejanju oškodovanec ni bil poškodovan.

Policisti in kriminalisti novogoriške policijske uprave so po prijavi drzne tatvine nemudoma izvedli aktivnosti za izsleditev neznanega storilca, vendar ga do zdaj še niso izsledili.

»Policija prosi morebitne očividce oziroma vse, ki bi o drzni tatvini v središču Nove Gorice imeli kakršne koli koristne informacije, da jih sporočijo policiji na interventno številko 113, anonimni telefon 080 1200 ali pokličejo najbližjo policijsko postajo oziroma policiste Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica, telefon: 05 303 44 00, elektronski naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.