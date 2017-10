Bočna trčila, poškodovane štiri osebe

GOMILCE – V petek ob 12.45 sta na regionalni cesti Ptuj–Lenart pri odcepu za Gomilce bočno trčili osebni vozili. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, ki so jih reševalci NMP Ptuj oskrbeli in prepeljali v bolnišnico na Ptuj.

Gasilci PGD Ptuj so zavarovali in počistili kraj nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb.