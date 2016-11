Bo Jure moral v zapor?

NOVA GORICA – Več kot dve leti od usodnega napada na 33-letnega Roberta Antoniča sredi Nove Gorice bo v ponedeljek tamkajšnje okrožno sodišče že v drugo odločilo, kakšno kazen si lahko, če bo spoznan za krivega, obeta Robertov domnevni napadalec Jure Mrhar. Slednjemu so na prvem, razveljavljenem sojenju, izrekli ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, ker naj bi se nad Antoničem znesel v stanju neprištevnosti (tožilka je hkrati umaknila očitek o uboju na mah v prekoračenem silobranu in ga spremenila v povzročitev posebno hude telesne poškodbe). Ko je sodišče o zadevi drugič odločalo, se je izkazalo, da tako preprosto le ne bo šlo. Po zaslišanju vseh prič, tudi več sodnih izvedencev, je tožilstvo prišlo do zaključka, da je bil Mrhar prišteven in naj bi storil uboj v prekoračenem silobranu. Izvedenka sodne medicine Monike Čolnik je pred tem ugotovila, da je vbodno rano na levi strani prsnega koša povzročil z enoreznim nožem tako, da ga je držal v desni roki, stal pa je pred Antoničem. Pojasnila je, da ga je ranil zadaj, ob hrbtenici. Tako mu je prerezal aorto, kar pomeni, da rešitve za 33-letnika ni bilo več. Izvedenec Gorazd V. Mrevlje pa je ugotavljal, da je bil obtoženi v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ko je vzel nož v roke, ker se je zbal za življenje. Prej ga je namreč Antonič, kot je obtoženi povedal v zagovoru, z rokami zagrabil za vrat in ga začel daviti. Priznal je, da je bil Antoniču dolžan še 200 od skupaj 300 evrov, kolikor je znašala vrednost 70 gramov marihuane, ki jo je kupil pri njem. Ko je s kolesom prišel do parkirišča, ga je Antonič preklel, od njega zahteval denar in se ga lotil z rokami. »Počutil sem se močno ogroženega, kot v smrtni stiski,« je opisal občutke in nadaljeval, da je med hlastanjem za zrakom iz žepa potegnil nož in ga zabodel. »Davil me je, izgubljal sem zavest. Nisem ga napadel, le branil sem se,« je še trdil.

Tožilstvo je v zaključnih besedah za Mrharja predlagalo štiriletno zaporno kazen. Obramba je nasprotno poudarjala, da bi moralo sodišče pri končni odločitvi upoštevati prav vsa mnenja psihiatrov in psihologov, tudi tistega iz prvega sojenja, kjer je bil govor, da je bil Mrhar neprišteven. Ter tudi to, da je obtoženi tako odreagiral, ker se je zbal za življenje.