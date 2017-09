Blizu Volčjega Potoka odkril dele človeškega okostja

KAMNIK – »Ob 11.26 so v gozdu nad Zgornjim Perovim v občini Kamnik, kjer so odkrili posmrtne človeške ostanke, gasilci PGD Kamnik pomagali policistom,« so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Dodali so, da so gasilci odstranili padla drevesa, ki so prekrivala okostje.

Strašno odkritje v kamniškem gozdu so potrdili tudi pri ljubljanski policijski upravi in pojasnili, da je okostje odkril občan. »PU Ljubljana je bila okrog 9. ure obveščena, da je občan v gozdu v bližini Volčjega Potoka našel dele okostja. Policisti so zavarovali kraj in začeli ogled. Prve ugotovitve kažejo, da so bili najdeni deli okostja na tem območju že dalj časa, dogodek pa nima znakov kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje okoliščin dogodka kot tudi ugotavljanje identitete.«