Blizu Stožic eksplozija, viden je tudi dim

LJUBLJANA – V bližini stadiona Stožice naj bi prišlo do eksplozije, viden je tudi gost črn dim, poroča uprava za zaščito in reševanje.

»Na vrtičkih je zagorela vrtna lopa, prišlo je tudi do poka. Na kraju so že gasilci,« so nam zaupali na PU Ljubljana in dodali, da bo več znanega kasneje.