Blizu prestolnice verižno trčenje na avtocesti

LJUBLJANA – V sredo ob 21.43 so na avtocesti v smeri proti Mariboru, pred izvozom za Šentjakob, občina Ljubljana, verižno trčila štiri vozila.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in CZR Domžale, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorje ter počistili razlite motorne tekočine.

V nesreči se je lažje poškodovala ena oseba, ki so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane.