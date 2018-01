Blizu prestolnice se je zgodil uboj

IVANČNA GORICA – V nedeljo, 31. decembra 2017, so PU Ljubljana obvestili, da svojci že nekaj dni pogrešajo 57-letnega sorodnika iz okolice Ivančne Gorice. Na naslovu prebivanja pogrešanega so policisti našli njegovo truplo. Na podlagi prvih zbranih obvestil so bili podani razlogi za sum, da je bilo izvršeno nasilno kaznivo dejanje. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja, ki sta se ga udeležili tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, ta je tudi vodila ogled. Za pokojnika je odredila sodno obdukcijo.

»Z nadaljnjo kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je bil 57-letnik na naslovu prebivanja v družbi s 30-letnim znancem, državljanom BiH, kjer je med njima prišlo do spora, v nadaljevanju pa ga je 30-letnik z nožem zabodel v predel vratu. Zaradi poškodb je 57-letnik na kraju umrl. Kriminalisti so osumljencu odvzeli prostost in ga včeraj s kazensko ovadbo predali v postopek dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor,« so sporočili iz PU Ljubljana.