Blizu Ljubnega trčila avto in traktor

LJUBNO – V sredo ob 7.00 sta na regionalni cesti v Okonini, občina Ljubno, trčila osebno vozilo in traktor.

Posredovali so gasilci PGD Okonina in Nazarje, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč policistom pri usmerjanju prometa.

Poškodovanih ni bilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.