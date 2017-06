Bilo je očitno, da je nadelan za volanom

MIRNA PEČ – Med kontrolo prometa v Mirni Peči so policisti 9. junija okoli 19. ure ustavili 37-letnega voznika fiata punta in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Voznik, ki zaradi preteklih kršitev nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Krški policisti so v noči na 11. junij v Brezovici pri Podbočju ustavili 36-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,87 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.