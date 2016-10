Bila sta ukradena

KOPER – Policisti, ki so v ponedeljek na primorski avtocesti nadzirali promet, so na parkirišču bencinskega servisa Fernetiči opazili golfa šestico z registrskimi oznakami San Marina. Odločili so se, da te tablice preverijo, preverili pa so še številko šasije avtomobila in izkazalo se je, da prav ta avto že od konca septembra iščejo italijanski policisti, saj je bil pri naših zahodnih sosedih ukraden. Policisti so avto zasegli. Nekaj ur pozneje je na taisti bencinski servis z land roverjem pripeljal Ukrajinec in tudi njega so policisti ustavili ter vozilo in voznika preverili. Voznik jim je izročil prometno dovoljenje Ukrajine, ko so podrobneje pregledali avto, pa so policisti ugotovili, da odtisnjene številke šasije ne ustrezajo originalni tipografiji, na avtu so našli tudi sledi vlamljanja. Preverili so, ali je bil morda ukraden in res je bilo tako. Sicer v Rusiji registrirano vozilo je bilo ruskemu državljanu ukradeno v Italiji, zato so tudi tega možje postave zasegli, vozniku pa odvzeli prostost in ga odpeljali v pridržanje.