Bila sta krepko pod vplivom alkohola

KRANJ – Policisti so obravnavali tri voznike, ki so vozili neregistrirano vozilo. Med temi je bil samo eden trezen.

Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali tri voznike, ki so osebne avtomobile vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj in med njimi dva, ki sta bila tudi krepko pod vplivom alkohola.

Vozniku brez vozniškega dovoljenja, ki so ga iz prometa izločili škofjeloški policisti, je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,02 mg/l, v Zgornjih Bitnjah pa je imel voznik traktorja v izdihanem zraku 0,63 mg/l alkohola, so sporočili iz PU Kranj.