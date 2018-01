Bil sem kot majmun v kletki, trdi zapornik

LJUBLJANA – »Bil sem kot majmun v kletki. Izoliran in zavržen.« Tako je Vitomir Pičulin, ki na Dobu zaradi droge, žaljive obdolžitve in razžalitve uradne osebe ter poskusa storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi skupno prestaja osem let in pet mesecev zapora, pred ljubljansko okrožno sodnico Boženo Novak poskušal pojasniti občutke, ki jih je doživljal v novogoriškem priporu med 21. aprilom in 24. decembrom 1998 ter med 4. februarjem in 10. majem 1999. Za tarčo si je vzel kar Republiko Slovenijo, od katere s tožbo zahteva 53.317 evrov odškodnine zaradi neutemeljenega prestajanja pripora, prestanih duševnih bolečin zaradi bivalnih razmer v priporu in materialne škode zaradi izgubljenega dohodka.



V priporu se je znašel ob kazenskem postopku zaradi neupravičene proizvodnje mamil in prometa z njimi. Sodbo so sprva razveljavili, nato so je na novogoriškem okrožnem sodišču ponovljeni postopek vlekel celih 11 let in pol in na koncu mu je bila izrečena zavrnilna sodba (pravnomočna je postala 5. julija 2012), saj je tožilstvo umaknilo obtožnico.



