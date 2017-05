Bil je pijan, pozitiven še na testu za droge

KRANJ – Gorenjski policisti so konec tedna obravnavali večje število voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Iz prometa so jih izločili 20, vrednosti oziroma stopnje alkohola pa so se gibale od 0,30 mg/l in celo do 1,03 mg/l.

Eden od voznikov, ki je vozil s skoraj promilom alkohola (0,45 mg/l), je bil pozitiven tudi na test za prepovedane droge, s približno enako stopnjo alkohola (0,47 mg/l) pa je bil v prometu udeležen še motorist, ki je prevažal potnika brez čelade.

V enem primeru so policisti voznika z 0,44 mg/l alkohola iz prometa izločili že zjutraj okoli 7.30, voznico z najvišjo stopnjo alkohola – 1,03 mg/l – pa so obravnavali v dopoldanskem času.