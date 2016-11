Bi se Pici in Pero režala tudi v arestu?

LJUBLJANA – Aleksander Repić in Peter Martić sta pravi mali slovenski zvezdi facebooka, ki občinstvo pod vzdevkoma Pici in Pero presenečata z različnimi potegavščinami. Nazadnje sta denimo v živo prenašala, kako sta vdrla v zloglasno diskoteko Lipa in tam počakala na policiste, ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću pa sta celo zagrozila, da bosta, če novoletnih lučk ne bo prižgal ob njuni prisotnosti, naredila vse, da jih ugasneta. In tudi njun zadnji obisk na ljubljanskem okrajnem sodišču je bil kot epizoda v njunih norčijah. Treme pred sodiščem, še manj pa v sodni dvorani, kjer sta se morala zagovarjati, ker sta poškodovala policijsko marico, nista kazala. Nasprotno, bila sta nasmejana in se čudila temu, da morata zaradi take stvari prihajati na sodišče. »Očita se mi, da sem uničeval avto. Na posnetku nisem bil jaz. Nisem pisal po avtu in nisem skakal po njem. Nikoli v življenju ne bi česa takega naredil. Ne podpiram vandalizma in za to nikoli nisem bil obsojen,« je zatrdil Martić in izpostavil, da spoštuje policijo. Ta njegova trditev se je tožilki zdela nenavadna, spomnila ga je, da je ob objavi videoposnetka na svojem profilu na facebooku, na katerem sta dva moška (domnevno obtožena), ki skačeta po policijskem vozilu, nanj pa sta napisala besedo pičke, zapisal: »Koliko nas je, ki ne mara policije?« Martić je tožilki odgovoril: »To sem sam prepisal po načinu kopiraj in prilepi.« Dodal je še, da je posnetek našel na spletu in ga, tako kot druge, ki so se mu zdeli zanimivi, objavil še na svojem profilu. Pri vsem skupaj se je zelo čudil, da je lahko to za tožilstvo edini dokaz: »Nisem neumen, da bi objavil posnetek, na katerem sem.« Martićevo zaslišanje je morala sodnica Tanja Lombar Jenko za nekaj trenutkov prekiniti, saj jo je tožilka opozorila na soobtoženega Repića, ki je bil z ušesom naslonjen na zastekljena vrata sodne dvorane. »Stati morate za drugimi vrati, kjer so stoli,« ga je opozorila sodnica in nadaljevala obravnavo.

