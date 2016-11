Bežala pred policijo in se ustavila doma

ZGORNJA HAJDINA – Policisti PP Ptuj so v torek nekaj po 2. uri ponoči v Zgornji Hajdini ustavljali forda fiesto, vendar 50-letna voznica ni želela ustaviti. Policista sta vozila za njo do doma, kjer je vozilo le ustavila. Tam sta ugotovila, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal kar 1,23 mg/l.

Policisti so ji v skladu s predpisi vozilo zasegli in ji tako preprečili nadaljnjo udeležbo v prometu, seveda pa bodo tudi zoper njo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, so sporočili iz PU Maribor.