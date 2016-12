Bežal pred policisti in kršil zakone

LJUBLJANA – Ljubljanski prometni policisti so v torek pozno zvečer zasegli osebno vozilo peugeot 36-letnemu kršitelju.

Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola (0,68 mg/l), brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni ukradeni registrski tablici.

Policisti so na Tržaški cesti pri uvozu na avtocesto opravljali nadzor prometa, ko so pravilno ustavljali voznika osebnega vozila peugeot. Ta na znake policista ni ustavil, temveč je s pospešeno hitrostjo odpeljal naprej ter zapeljal na avtocesto. Policisti so zapeljali za njim in ga med sledenjem večkrat pravilno ustavljali s svetlobnimi ter z zvočnimi signali.

Voznika jim je uspelo ustaviti v Rožni dolini. Izdali so mu plačilni nalog zaradi storjenih prometnih prekrškov med begom. Kazensko ga bodo ovadili zaradi nameščenih ukradenih registrskih tablic, prav tako pa bodo podali obdolžilni predlog zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja.