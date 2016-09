Bežal pred policisti, ko so ga ustavili, so izvedeli, zakaj

KOPER – Policisti so v Kopru danes ob 1.30 ustavljali osebni avtomobil, vendar voznik ni ustavil. Malo kasneje so ga ustavili in v postopku ugotovili, da je vozil 20-letni državljan BiH, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo mu je bilo zaseženo, podan bo obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.