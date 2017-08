Bežal je pred policisti

JESENICE – Policisti PP Jesenice so v torek v prometu ustavljali voznika osebnega avtomobila. Voznik dlje časa ni ustavil na modre luči in zvočne znake, po ustavitvi pa se je še upiral. V postopku so mu policisti odredili hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven, nato pa še strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom mamil.

Voznik ni imel ustreznega veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa so bile nameščene druge registrske tablice. Avtomobil so policisti tudi zasegli.