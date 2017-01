Beračica želela denar, policijsko globo plačala takoj

ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali državljanko Romunije, ki je vsiljivo beračila. Za denar je med drugim prosjačila tudi v enem od lokalnih podjetij, kjer so jo najprej samo odslovili, po vsiljivem vztrajanju, naj ji vendarle izročijo denar, pa so dejanje prijavili.

Policisti so Romunko kaznovali z globo, ki jo je poravnala takoj, so sporočili iz PU Kranj.