Bel prah, poslan na Mestno občino Koper, ni nevaren

KOPER – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je sporočil, da bel prah, ki so ga prejeli v kuverti na Mestni občini Koper, ni nevaren za življenje in zdravje ljudi, so sporočili iz PU Koper.

Ko so na koprski prejeli pošiljko z belim prahom, je policija je izvedla vse prve nujne ukrepe, tudi evakuacijo zaposlenih.