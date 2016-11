Bel prah na inšpektoratu, ena oseba v karanteni

MARIBOR – V pisarni Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, ki ima prostore na sedežu mariborskega komunalnega podjetja Nigrad, so danes prejeli sumljivo pošiljko oziroma ovojnico, iz katere se je usul bel prah. Gasilci in policisti so zaradi varnostnih razlogov prostore izpraznili, eno osebo pa so dali v karanteno.

Bombni tehniki specialne enote policije so s hitrim testom ugotovili, da snov ni eksplozivna oziroma da je neznani prah soda bikarbona, nam je sporočil Miran Šadl iz PU Maribor.

Policisti o pošiljatelju sumljive pošiljke intenzivno zbirajo obvestila.