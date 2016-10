GROSUPLJE – V petek okoli 16. ure je na dolenjski avtocesti za izvozom Šmarje - Sap med vožnjo zagorel osebni avto, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Do prihoda gasilcev iz PGD Grosuplje, Šmarje - Sap in PGE Ljubljana je požar delno pogasil voznik sam, dokončno pa so ga pogasili gasilci. Vozilo BMV je poškodovano, so še dodali.