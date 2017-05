Bavčar pet let košarkar Doba!

LJUBLJANA – Slovenski sodniki so dokazali, da znajo, toda le če jim zares gori pod petami, tudi pohiteti, posebno če jim resorni minister Goran Klemenčič javno zapreti, da bo osebno poskrbel za to, »da bodo letele glave, če bo zadeva Istrabenz zastarala«. Niti zamišljati si ne moremo, kako žolčen bi bil šele odziv državljanov, če do 16. junija 2017 ne bi bila izdana pravnomočna sodba in bi ta primer zares zastaral. Potem Igorju Bavčarju ne bi bilo treba za zapahe, tem pa se je že doslej uspešno izmikal. Leta 2014, le dan preden bi se že moral oglasiti na Dobu, naj bi se njegovo zdravstveno stanje nenadoma in rapidno poslabšalo. Obležal je v zasebni izolski bolnišnici Medicor, operirali so ga na srcu in se naredili zaskrbljene, da ne vedo, ali mu bodo sploh lahko rešili življenje. Kdo ve, ali in kako hudo je v resnici bilo z Bavčarjem, toda pozneje so ga ujele skrite kamere, kako se s svojimi Old boys v ljubljanskih Mostah lahkotno podi za košarkarsko žogo, se junaško in močno preriva, skače vse do obroča...

