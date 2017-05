Bankomati tarča vandalov

LENDAVA – Pomurski policisti so imeli pred dnevi precej dela s preiskavo nekoliko nenavadnih kaznivih dejanj. Na treh lokacijah, slabih 50 kilometrov narazen, med Gornjo Radgoni in Lendavo, so se namreč neznanci lotili bankomatov.

V noči na petek je storilec, lahko jih je bilo tudi več, poskušal vlomiti v bančni avtomat v Mlinski ulici 5 v Lendavi. Da je reža za denar poškodovana, so šele v zgodnjih popoldanskih urah opazili zaposleni podjetja za varovanje in o tem obvestili policijo. Kriminalisti so več ur opravljali ogled kraja dogodka, neuradno pa se je neznanec nad napravo znesel s topim predmetom.



Podobni kaznivi dejanji sta se isto noč zgodili še v Gornji Radgoni in Martjancih, a po naših informacijah vlomilec niti enkrat ni bil uspešen. Poznavalci razmer domnevajo, da je šlo za tujca oziroma tujce, ki so najprej poskušali pobrati denar v Gornji Radgoni, ker jim ni uspelo, pa so šli naprej proti Martjancem in na koncu še v Lendavo.