Bankomati spet na udaru

LENDAVA – Očitno je, da nepridipravom, najverjetneje gre za tujce, na skrajnem severovzhodu države diši lahek zaslužek z vlomi oziroma tatvinami iz bankomatov. Že drugič v kratkem času so namreč udarili roparji teh naprav: v petek, 12. maja, so se hoteli polastiti denarja v bankomatu v lendavski Mlinski ulici, v noči na četrtek pa so izbrali še bankomat v Kolodvorski ulici, ki je nameščen na zunanji strani trgovskega središča. Na slednjem večjih poškodb sicer ni, tisti v Mlinski ulici pa je vidno poškodovan in bo verjetno nekaj dni neuporaben za bančne komitente. Iz tega naj bi nepridipravi po neuradnih podatkih odnesli nekaj denarja. Vse kaže, da gre za organizirano kriminalno združbo, ki deluje po vsem Pomurju, ne le v Lendavi.



Pred slabimi 14 dnevi, 12. maja, ko so se spravili nad tistega v Lendavi, sta bila namreč na udaru tudi bankomat v Martjancih in v Gornji Radgoni, iz nobenega pa jim naj ne bi uspelo dobiti denarja. Kljub temu so bile poškodbe naprav občutne. Ali je bil tudi tokrat tarča še kateri bankomat v Pomurju, še ni znano. Nepridipravi naj bi, gre za neuradne informacije, delovali s ponarejenimi bančnimi karticami in s pin-kodami iz tujine, s pomočjo katerih bankomat denarja sicer ne izda čez režo, ostane pa tam pripravljen. Tat nato poškoduje loputo ter gotovino izvleče.