Banko olajšal za več tisočakov

LJUBLJANA – Včeraj nekaj minut po osmi uri zjutraj, ko so v poslovalnici Addiko Bank na Celovški cesti v Ljubljani komaj dobro začeli delati, je tja prišel zlikovec, ki je hotel nezakonito dobiti nekaj denarja. »Po do zdaj znanih podatkih je zamaskirani storilec vstopil v prostore in od uslužbenke zahteval denar,« je dogodek opisala tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko.

Ropar se je spravil nad banko na Celovški cesti v Ljubljani, oborožen ni bil, včeraj pa so ga policisti še iskali.

Po ropu je pobegnil v neznano, možje postave pa so takoj po prijavi kaznivega dejanja kraj dogodka zavarovali in začeli iskati sledi, ki bi jim pomagale odkriti storilca. Včeraj so ga sicer še iskali, v ropu pa na srečo nihče ni bil ranjen. Ropa se je moški lotil brez orožja, banko pa je olajšal za nekaj tisoč evrov. Poslovalnica je bila včeraj zaprta, kot je pisalo na obvestilu na vhodnih vratih.