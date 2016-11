Bakrene plošče zdrsnile, delavec ima poškodovano glavo

PONIKVE – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 12.04 prišlo do nesreče pri delu, ko so bakrene plošče zdrsnile in poškodovale zaposlenega v podjetju DVZ, d. o. o., v Ponikvah v občini Dobrepolje.

Ponesrečencu s poškodovano glavo so nudili pomoč reševalci NMP RP Ljubljana, ga imobilizirali in prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.