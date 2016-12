Bajdetu na sodišču: Morilec debilni, marš!

CELJE – Na celjskem okrožnem sodišču se je tudi včeraj nadaljevalo sojenje Romeu Bajdetu iz Velenja, ki je v noči na 27. december lani umoril svojo partnerico Lidijo Škratek, s katero je imel dva sinova. Tokrat smo lahko nekaj več izvedeli o dogajanju v družini tudi iz ust delavk velenjskega centra za socialno delo, ki so se s težavami v odnosu med Bajdetom in pokojno Škratkovo prvič srečale lansko pomlad.



Izkušnje CSD



»Takrat sta imela neke težave in sta rekla, da se bosta razšla, zato smo se pogovarjali predvsem o starševskih razmerjih in stikih, kako jih urediti,« je dejala Vanja Dina Dobovičnik. Potem je šla Lidija za nekaj časa v varno hišo, za otroke pa je bilo dogovorjeno, da so pri njej in obiskujejo vrtec, ob vikendih pa bi jih imela izmenično, enkrat Lidija, enkrat Romeo. Na splošno je Romeo deloval izredno pozitivno, želel si je, da bi družina ostala skupaj in bi Lidija tudi ne imela več drugih moških. Te je namreč imela že prej, ko je bil on še v zaporu. A je takrat to še nekako toleriral, ko se je vrnil iz zapora, pa tega, da ima še vedno druge, ni več razumel, je med drugim pojasnjevala Dobovičnikova. Dejala je tudi, da so bile težave z Lidijo že prej, saj je imela iz prejšnje zveze dve hčerki, za kateri pa njun oče ni želel, da sta pri njej, niti si tega, da bi bile z mamo, nista želeli sami. Očetu sta namreč potožili, da vsakič, ko gresta k mami, torej vsak vikend, spita pri drugi hiši, ker je tako pogosto menjavala partnerje. Sčasoma je tudi Lidija povsem opustila stike z njima.

