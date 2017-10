Babici ukradli spomine, vnuk ponuja nagrado

ŠENTJERNEJ – Ko se je Stane Kastrevec iz Hrastja pri Šentjerneju v sredo nekaj čez poldne vrnil domov, ga je čakalo pravo razdejanje, in to v vseh prostorih hiše.

»Lestve imamo običajno naslonjene na bližnjem orehu, tokrat so bile ob hiši na tleh. A to se mi še ni zdelo nič sumljivega. Čudno se mi je zdelo, ker so bila vrata odklenjena, prav tako so bili odprti predali na omari v predprostoru in odprta vsa vrata v hiši. Ko pa sem videl, da so odprta tudi vrata balkona, sem vedel, da je nekaj hudo narobe,« je dan po dogodku opažanje strnil Stane.

