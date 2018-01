Babici prodali polovico stanovanja, čeprav ne dolguje niti centa

"Tastova želja je bila, da je stanovanje pisano name, plačala sem ga, skrbela za tasta in taščo do smrti. Nihče ni poskušal izigrati Aleša Guliča," pove obupana in utrujena Aurora.Foto: Moni Černe

KOPER – Koprsko sodišče je 49-letni Koprčanki Aurori Pistotnik zaradi nesreče, ki jo je leta 1995 povzročil njen mož, v njej pa je bil ranjen njegov sodelavec, na dražbi prodalo polovico stanovanja, ki ni bilo v moževi lasti – moževemu upniku.

Čeprav je zdaj lastnik polovice Aurorinega stanovanja, odškodnina še vedno ni poplačana, zato so maja lani v spremstvu policistov po premične reči Branka Pistotnika, ki od februarja lani živi v tujini, prišli rubežniki, na koncu pa so odpeljali – Aurorin avto. Da bi bila nesreča še večja, v stanovanju, ki ga je Pistotnikova pošteno odplačala, živi tudi njen triletni vnuček, ki ima raka.

Nesreča v rastlinjaku

V pritličnem stanovanju na Cesti na Markovec 61 Aurora živi od leta 1987. Nekdaj je bilo tu dosti veselja. Tast Miroslav in tašča Karolina sta bila še živa, z njunim sinom Brankom se je Aurora poročila 1990. Lepo so se razumeli, Branku in Aurori se je rodil sin.

Tast je 1990. vzel kredit za socialno stanovanje, odkupili so ga po Jazbinškovem zakonu. Branko in Aurora sta se 2014. razšla, leto zatem je umrl tast, v nesrečnem stanovanju pa zdaj živijo Aurora, njen in Brankov sin, njegova partnerica in njun triletni sin, Aurorin vnuček, ki se že eno leto bori za življenje. Stanovanjski kredit je s položnicami odplačevala Aurora, ki je imela takrat najvišji prihodek. Odplačala ga je leta 2006, tast je zato želel, da je stanovanje napisano le na snaho, ne več na sina Branka.

Po odplačilu so 21. septembra 2006 na tastovo željo sklenili darilno pogodbo, s katero je mož ​Aurori podaril stanovanje, notarka pa je štiri dni pozneje, 25. septembra, podala zemljiškoknjižni predlog za vpis Aurore kot lastnice stanovanja do celote.

»Bila sem nevešča teh postopkov, popolnoma sem zaupala sodišču in notarki Nevenki Kovačič, ki pa me leta 2006 ni obvestila, da me je sodišče res vknjižilo v ZK, a le do polovice stanovanja, niti pritožbe na sklep ni oddala. Da dom ni v celoti vpisan name, sem izvedela leta 2009, ko je prišel sklep o izvršbi na polovico stanovanja zaradi moževega dolga. Ko sem to izvedela, sem takoj ukrepala, notarka Polka Boškovič pa je istega leta dosegla, da je sodišče popravilo napako in me vpisalo kot lastnico celotnega stanovanja,« pripoveduje Aurora.

Čemu izvršba na polovico stanovanja, čeprav dolžnik sploh ni lastnik nepremičnine, ter o okoliščinah nesreče, zaradi katere je postal dolžnik, je pojasnil Branko Pistotnik, ki živi v Tuniziji: »Leta 1995 sem delal v vrtnariji Izola, moj sodelavec Aleš Gulič je tisti dan zalival rastlinjak, v hecu me je pošprical z ostankom vode iz zalivalnika. Kljub moji prošnji, naj preneha, ker bo sicer tudi sam moker, je nadaljeval, prijel sem ga za ramo, ga stresel, pri tem pa je, kar še danes obžalujem, izgubil ravnotežje, padel na steklo in si porezal roko. Povil sem mu jo, ga posedel v avto, odpeljal v izolsko bolnišnico, njegove starše pa odšel obvestit o nesreči.« Branka je nekdanji prijatelj in sodelavec zaradi poškodbe tožil, sodišče pa je sklenilo, da je bil malomaren, in Guliču prisodilo odškodnino.

Ne glede na okoliščine in dejstvo, da v Sloveniji noben veljavni predpis ne dopušča, da se vodijo izvršbe na stvari, ki niso v lasti ali posesti dolžnika, je okrajno sodišče v Kopru leta 2014 – potem ko je bila že v celoti vpisana kot lastnica stanovanja! – na dražbi prodalo polovico stanovanja, za 55.000 evrov ga je kupil možev upnik Aleš Gulič. S terjatvijo, ki jo ima odprto do njenega moža.

Pogorela s pritožbami

Aurorina pritožba na višjem sodišču ni bila uspešna, sodišče je sicer ugotovilo, da je stanovanje v njeni lasti, a za to, da ni bila vpisana v zemljiško knjigo v celoti, da je odgovorna sama, češ da ni bila dovolj skrbna.

»Evropsko sodišče, na katero sem se obrnila leta 2015, je na mojo pritožbo poslalo dopis, v katerem so zapisali, da se ne morem pritožiti velikemu senatu, da do dodatnih informacij nimam pravice in da bodo spis čez eno leto uničili,« pripoveduje ženska, ki ni izgubila le polovice stanovanja, v katerem živi z bolnim vnukom, ampak tudi svoj mir.

»Kljub temu da je moj mož februarja 2017 uradno naznanil odhod v tujino ter pojasnil, da pri nas ne živi in tu nima ničesar, je pomočnik izvršitelja Franka Slavca maja lani prišel v spremstvu policije, brez zakonite odredbe sodišča in kljub moji izrecni prepovedi vdrl v stanovanje ter, ker ni našel nič, protipravno odpeljal moj avto, ki nikoli ni bil v moževi lasti ali posesti. Zaradi tega in grobosti policije zdaj teče predkazenski postopek, avto pa so mi dva meseca pozneje vrnili.«



Pomočnik izvršitelja je v spremstvu policije odpeljal moj avto.

Možev upnik, ki je postal lastnik polovice stanovanja, bi rad vanj naselil najemnike, pripoveduje skrušena Aurora, ki je zadnjih šest let brez zaposlitve. Predsednica okrožnega sodišča v Kopru Bojana Štrukelj nam je pojasnila, da so avto vrnili, ker je upnik umaknil predlog na izvršbo premičnin, sodišče pa da je postopalo skladno z zakonodajo.

Zagovornik Aleša Guliča Rok Munih, do 31. 5. 1990 je delal na temeljnem sodišču v Kopru, je za Slovenske novice izjavil: »Na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe okrožnega sodišča v Kopru je bilo Branku Pistotniku naloženo, da Alešu Guliču plača odškodnino v znesku 52.578 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter se mu povrne pravdne stroške v znesku 4278 evrov z obrestmi. Odškodnina je bila Alešu Guliču prisojena zato, ker mu je Branko Pistotnik s svojim protipravnim ravnanjem povzročil hudo telesno poškodbo. Zaradi te vse do današnjega dne Aleš Gulič ni uspel najti zaposlitve. Ob vložitvi izvršilnega predloga 9. 9. 2009, izdaji sklepa o izvršbi, vknjižbi hipoteke v korist upnika Aleša Guliča pri solastninskem deležu Branka Pistotnika (1/2) na stanovanju na naslovu Koper, Cesta na Markovec 61, je bil Branko Pistotnik vknjižen v zemljiški knjigi kot solastnik do 1/2. Vknjižena hipoteka pa velja za vse kasnejše pridobitelje lastninske pravice. Aurora Pistotnik se je šele pozneje vknjižila kot solastnica pri solastninskem deležu Branka Pistotnika.«

Ob tem je Munih še dodal: »Dolg je na dan druge javne dražbe znašal 103.313 evrov. Izvršba se je nadaljevala z rubežem, cenitvijo in prodajo premičnega premoženja Branka Pistotnika. Ta ima tam še vedno prijavljeno stalno prebivališče, Branko in Aurora Pistotnik sta še vedno v zakonski zvezi, zato je izvršitelj zarubil avto, ki je bil registriran na Auroro Pistotnik, ker je štel, da gre za skupno premoženje. Branko Pistotnik vse do današnjega dne ni ničesar prostovoljno plačal Alešu Guliču.«