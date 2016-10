Babica je z glavo vrgla vrata s tečajev

KRANJ – Tragični družinski zgodbi smo bili priča na kranjskem sodišču. Škofjeločan Marko Mavrič je v priporu od junija letos, pripeljali so ga izza ljubljanskih rešetk. Med hojo po stopnicah je med fotografiranjem grozeče siknil proti predstavnikom javnosti, a sta ga pravosodna policista hitro pospravila v sodišče, kjer je po vstopu v sodno dvorano takoj zamenjal ploščo: »Opravičil bi se za zadnjič, bil sem v zelo slabem stanju, celo bruhal sem pred službenim vozilom,« je pojasnil sodnici Marjeti Dvornik dogajanje ob predobravnavnem naroku pred časom. Očita se mu nasilje v družini, povzročitev dveh lahkih poškodb in poškodovanje tuje stvari v lanskem in letošnjem letu. Nasilje je izvajal nad mamo Violeto, staro mamo Marijo in mladoletno sestro Kajo. »Mamo je vsaj petkrat pretepel in ji enkrat zlomil prst. Staro mamo je porival v steno. V letošnjem letu se je nasilno vedenje stopnjevalo. Stari mami in mami je grozil, da ju bo ubil. Ko mu je mladoletna sestra Kaja rekla, da naj gre delat, jo je začel pretepati in brcati. Staro mamo Marijo je med tem dvakrat udaril po glavi, da bo vse pobil, je vpil tudi na policijski postaji. Med pridržanjem na policiji je poškodoval stol in mizo.«

