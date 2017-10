KRANJ – Na območju Kranja so konec tedna policisti obravnavali avtoštoparja, ki sta imela pri sebi več stvari, za katere nista znala pojasniti izvora.

Med postopkom so ugotovili, da gre za manjše število artiklov, ki so bili odtujeni v dveh živilskih trgovinah.



Predmete so zasegli in jih vrnili oškodovanemu podjetju, poroča PU Kranj.