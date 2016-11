Avtomobil je obrnilo na streho

LOG – V petek ob 17.53 se je na regionalni cesti Brezovica–Vrhnika pri odcepu za Jordanov kot (občina Log - Dragomer) osebno vozilo obrnilo na streho.

Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana, PGD Log-Brezovica in Stara Vrhnika. Zavarovali so mesto dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenca, odklopili akumulator in postavili vozilo na kolesa, poroča uprava za zaščito in reševanje.