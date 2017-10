Avtodom tarča vlomilcev

CELJE – Na Milčinskega ulici v Celju so policisti PU Celje obravnavali kaznivo dejanje vlomne tatvine. Neznanec je na parkirišču skozi stransko okno vlomil v avtodom. Iz notranjosti je odtujil razna oblačila, igralno konzolo in uro v skupni vrednosti okoli 1000 evrov, so zapisali v poročilu PU Celje.