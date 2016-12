Avtocesta: trčila štiri vozila, reševalci odpeljali več oseb

LJUBLJANA – Ob 17.32 so na avtocesti v smeri proti Mariboru pred izvozom za Šentjakob trčila štiri osebna vozila. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in CZR Domžale, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na dveh vozilih, razsvetljevali kraj nesreče, očistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč trem poškodovanim osebam. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.