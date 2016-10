Avtocesta blokirana, trčili osebno in tovorno vozilo

VODICE – Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt priključek Vodice iz smeri Avstrije proti Ljubljani, poroča Dars na svojem portalu.

Nastaja zastoj na avtocesti in regionalni cesti Vodice–Medvode pri avtocestnem priključku. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da sta trčili tovorno in osebno vozilo.

Prometnoinformacijski portal obvešča tudi o gneči zaradi jutranje prometne konice na cestah Medno–Ljubljana, Naklo–Kranj, Slivnica–Hoče–Maribor, Mengeš–Trzin–Črnuče in Škofljica–Ljubljana.