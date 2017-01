Avtobus zagorel, dva sta se zastrupila z dimom

PODLEHNIK – V noči na petek je na regionalni cesti Podlehnik–Gruškovje, občina Podlehnik, zagorel avtobus, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Ko je voznik, sicer državljan Hrvaške, zaznal, da se je začelo kaditi, je ustavil in požar poskušal pogasiti z gasilnim aparatom, a mu to ni uspelo. Avtobus, ki je v lasti tujega podjetja, je tako zagorel v celoti. Tuja krivda je izključena.

Posredovali so gasilci PGD Podlehnik in Tržec, ki so pogasili goreči avtobus, zavarovali kraj in odklopili akumulator.

Voznika in sovoznika avtobusa so zaradi vdihavanja dima na kraju oskrbeli reševalci in ju nato prepeljali v ptujsko bolnišnico.

Po nestrokovni oceni je na avtobusu nastala škoda v višini okoli 60.000 evrov.