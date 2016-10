Avto zdrsnil na rob, gasilci prišli z vitlom

LEDINA – Ob 10.40 je v naselju Ledina ženski osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in se ustavilo na robu brežine.

Gasilci PGD Sevnica so vozilo s pomočjo vitla potegnili nazaj na cestišče. Poškodovanih ni bilo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.