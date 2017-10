Avto zbil peško

DOBRAVLJE – V torek ob 20.04 je v Dobravljah v občini Ajdovščina osebni avtomobil zbil peško.

Gasilci GRC Ajdovščina so nudili pomoč reševalcem iz Ajdovščine pri oskrbi poškodovane osebe in razsvetlili kraj nesreče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.