Avto zbil mladoletnico

NOVO MESTO – V petek popoldne se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu.

Policisti so ugotovili, da je 56-letna voznica osebnega avtomobila trčila v mladoletno peško, ki je nepravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v novomeški bolnišnici, so sporočili iz PU Novo mesto.