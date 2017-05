DEPALA VAS – V petek okoli 10. ure je na cesti v Depali vasi osebni avto zbil kolesarja, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Aktivirani so bili reševalci NMP ZD Domžale in gasilce CZR Domžale, ki so kraj nesreče zavarovali in pomagali reševalcem. Poškodovanega kolesarja so reševalci prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.