Avto zapeljal v potok, ena oseba se je poškodovala

VELENJE – V ponedeljek je ob 16.16 na regionalni cesti Arja vas-Velenje v naselju Črnova osebno vozilo zapeljalo v potok, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Velenje in PGE Celje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem in policistom, izvlekli vozilo iz potoka in preventivno postavili pivnike na gladino vode.

Poškodovano osebo so reševalci NMP Velenje prepeljali na pregled v Zdravstveni dom Velenje.