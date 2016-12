Avto zapeljal po bregu navzdol, ustavila so ga drevesa

ŠKOFJA LOKA – Ob 15.12 so v naselju Križna Gora, občina Škofja Loka, posredovali gasilci PGD Škofja Loka, kjer je vozilo zapeljalo po bregu navzdol in se ustavilo med drevesi. Gasilci so kraj dogodka zavarovali in vozilo stabilizirali, odklopili akumulator in vozilo izvlekli. Razlite tekočine so posuli z vpojnimi sredstvi. Nato so še pomagali pri nalaganju na vlečno vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala, poroča uprava za zaščito in reševanje.