Avto zagorel, gasilci na pomoč

ŠMARTNO OB PAKI – V sredo ob 20.30 je v Gorenju, občina Šmartno ob Paki, zagorela električna napeljava v osebnem avtomobilu.

Posredovali so gasilci PGD Paška vas, ki so odklopili akumulator vozila in preprečili razširitev požara, je poročala uprava za zaščito in reševanje.