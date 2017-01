Avto zagorel, ena oseba v bolnišnico

ROŽNI DOL – V noči na petek je na cesti pri naselju Rožni Dol, občina Semič, zagorelo osebno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Semič in Rožni Dol so ogenj pogasili, zavarovali kraj, izprali in očistili cesto ter nudili pomoč reševalcem.

Ti so poškodovano osebo najprej oskrbeli na kraju, nato pa so jo prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.