Avto v peško, policija išče očividce

PTUJ – Danes ob 16.51 je v križišču Osojnikove ceste in Ciril Metodovega drevoreda na Ptuju prišlo do prometne nesreče med neznanim voznikom manjšega osebnega avtomobila in peško, ki je prečkala vozišče Osojnikove ceste na prehodu za pešce, so sporočili iz policije.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, policisti naprošajo vse morebitne očividce, da pokličejo na telefonsko številko 113.